Papa Hazretleri Fransiskus’un Vefatının akabinde Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Başkanı’nın Bildirisi

Paskalya umuduyla güçlenmiş olarak, Papa Hazretleri Fransiskus’un vefatının yasını tutan evrensel

Kilise’nin derin acısına ortak oluyoruz. İznik Konsili’nin 1700. yıldönümü vesilesiyle çok arzu ettiği

Türkiye ziyareti artık mümkün olmayacak, ancak Peder Allah’ın ebedi konutundan bize eşlik

edecektir.

Papa Fransiskus, 13 Mart 2013’ten 21 Nisan 2025’e kadar Katolik Kilisesi’ne önderlik etti. Dünyanın

ve Kilise’nin zor zamanlarında, yoksullara yönelik dayanışma ve Kilise için umut içinde İncil’in

öğretisini devam ettiren bir peygamber oldu.

Merhamet ve şefkatin bir tanığı olarak, dünyanın zorluklarına karşı Mesih’e sadakatle yanıt vermeleri

için imanlıların yüreklerini açmaya çalışarak, İncil’e dayanan derin tutumuyla Kilise’nin yaşamına

damgasını vurdu. Bize her zaman İncil’in değerlerini, yoksullar için dayanışmayı, misyonu, sosyal

adaleti ve dünya ile diyaloğu hatırlatarak, tüm imanlıların derin bir paydaşlık içinde olması amacıyla

sinodal yenilenme sürecini cesaretle başlattı.

Savaş ve şiddet trajedisine karşı mücadele ederek tüm insanlık için bir barış elçisi oldu. Papa

Fransiskus, (özellikle Ukrayna, Suriye, Kutsal Topraklar ve Afrika’da) barış için, göçmenlerin kabulü

ve çevrenin korunması için çok sayıda çağrıda bulundu. Ayrıca, Irak’a yaptığı tarihi ziyaret (2021)

ve El-Ezher Büyük İmamı ile buluşması gibi ekümenik ve dinler arası diyaloğu teşvik eden

girişimlerde de yer aldı.

Hristiyan cemaatimiz, onun 28 ile 30 Kasım 2014 tarihleri arasında ülkemize gerçekleştirdiği

Havarisel Ziyaretini minnetle anmaktadır. Geçen yıl Şubat ayında, ad Limina Apostolorum resmi

ziyaretler kapsamında Türkiye Ruhani Reisleri’ni kabul ederek, evrensel çobanın küçük Katolik

cemaatlere ve azınlıklara yönelik ilgisini ortaya koydu.

Hepimiz babacan sevgisi için ona borçluyuz, bu nedenle onun hatırası ve ebedi istirahati için dua

etme görevinde birleşiyoruz.

Papa Hazretleri Mesih’te sonsuza dek yaşasın!

+ Martin Kmetec, OFMConv

İzmir Metropolitliği Başepiskoposu

Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu (CET) Başkanı

https://www.katolik-kilisesi.org/papa-hazretleri-franciskusun-vefatinin-akabindeturkiye-katolik-ruhani-reisler-kurulu-baskaninin-bildirisi/