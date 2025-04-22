Papa Francis’in cenaze töreni programı belli oldu

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın cenazesinin Aziz Petrus Bazilikası’na nakledileceği belirtildi.

Artı Gerçek – Papa Francis’in hayatını kaybetmesini takiben yürürlüğe giren yüzlerce yıllık gelenekler tek tek açıklayan Vatikan, Papa Francis’in cenaze törenine dair yeni detaylar verdi.

Vatikan, dün hayatını kaybeden Para Francis’in cenaze töreni ile ilgili açıklama yaptı. Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın cenazesinin 23 Nisan Çarşamba günü saat 09.00’da Aziz Petrus Bazilikası’na nakledileceği ve 26 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak olan cenaze törenine kadar burada bekletileceği belirtildi.

91 yaşındaki Kardinaller Koleji Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re’nin yöneteceği cenaze törenine dünyanın dört bir yanından Patrikler, Kardinaller, Başpiskoposlar, Piskoposlar ve rahipler katılacak. Papa Francis’in naaşı daha sonra defnedilmek üzere Aziz Meryem Ana (St Mary Major) Bazilikası’na götürülecek. (HABER MERKEZİ)

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