Leonardo DiCaprio’dan Papa Francis’e veda: ‘Hayatımda derin iz bıraktı’

Çevre aktivizmiyle tanınan Leonardo DiCaprio, sosyal medya hesabından Papa Francis’e duygu yüklü bir veda mesajı paylaştı. Ünlü oyuncu, Papa’yı “çağımızın en olağanüstü ruhani liderlerinden biri” olarak nitelendirdi.

Ünlü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, Papa Francis ile dokuz yıl önce gerçekleştirdiği buluşmayı sosyal medya hesaplarından yaptığı duygusal bir paylaşımla andı. 50 yaşındaki oyuncu, Papa ile çekilmiş bazı fotoğraflarını paylaşarak, çevre duyarlılığıyla da bilinen Papa Francis’e övgülerde bulundu.

“Papa Francis, sadece Katolik Kilisesi için değil, çevre reformu ve aktivizmi açısından da dönüştürücü bir liderdi. 2015 yılında yayımladığı çığır açıcı Laudato Si adlı çevreci bildirisi, onun doğaya olan derin ve sarsılmaz bağlılığının güçlü bir göstergesiydi,” ifadelerini kullanan DiCaprio, Papa ile tanıştığı anı her zaman mutlulukla hatırladığını belirtti.

DiCaprio, 2016 yılında yayımlanan Before the Flood belgeselinin çekimleri sırasında Papa Francis ile birebir görüşme fırsatı yakaladığını ve bu anın hayatında derin bir iz bıraktığını söyledi. Paylaşımında, “Papa Francis, çağımızın en olağanüstü ruhani liderlerinden biriydi. Onun mirası, dünya genelindeki çevreciler için ilham kaynağı olmaya devam edecek. Huzur içinde yatsın,” sözleriyle Papa’ya veda etti.

Ünlü oyuncunun Instagram paylaşımı kısa sürede 500 binin üzerinde beğeni aldı.

Çevreye duyarlılığıyla bilinen Leonardo DiCaprio, 24 yaşındayken kurduğu Leonardo DiCaprio Vakfı ile doğanın korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında önemli projelere destek veriyor.

DiCaprio’nun uzun yıllardır birlikte çalıştığı usta yönetmen Martin Scorsese de Variety’e yaptığı açıklamada, Papa Francis’i “olağanüstü bir insan” olarak tanımladı. Scorsese, Papa’nın cehaleti insanlık için bir bela olarak gördüğünü ve bu nedenle öğrenmekten ve başkalarını aydınlatmaktan asla vazgeçmediğini belirtti.

Cumhuriyet Gazetesi