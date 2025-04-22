Her yıl birkaç yüz Türk turist Ermeni Soykırımı Müzesini ziyaret ediyor

Ermeni Soykırımı Müzesi yılda 100 bine kadar ziyaretçi ağırlıyor. Armenpress’te düzenlenen basın toplantısında, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Vakfı Müdürü Edita Gzoyan kurumun Ermenistan’ın en çok ziyaret edilen üç müzesinden biri olduğunu söyledi.

Ediıta Gzoyan, “Ziyaretçi coğrafyamız oldukça geniştir ve son dönemde belli bir yapısal değişim gözlemleniyor. Yıllar önce müzemizi daha çok Rusya’dan ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelenler ziyaret ediyordu, ancak son zamanlarda Çin, Güney Kore ve Filipinler’den gelen turistlerin sayısında artış görüyoruz,” dedi.

Ziyaretçilere daha iyi koşullar sağlamak ve yabancı dillerde bilgilendirme yapmak amacıyla sesli rehber (audioguide) hizmeti genişletilmektedir. Geçtiğimiz yıldan itibaren sesli rehber hizmetleri İngilizce, Fransızca ve Rusça dillerinde sunuluyordu.

Bryusov Devlet Üniversitesi ile işbirliği kapsamında materyaller Çince ve Koreceye çevrildi ve çok yakında bu dillerde de sesli rehber hizmeti sunulacak. Yakın gelecekte Almanca, Arapça ve İtalyanca dillerinin de eklenmesi planlanmaktadır.

Gzoyan, ziyaretçiler arasında Türklerin de olduğunu belirtti. Her yıl birkaç yüz Türk turist müzeyi ziyaret ediyor. Geçtiğimiz yıl müzeyi 300 Türk turist ziyaret etti.

ERMENİ HABER AJANSI