Fransa’da Soykırım anması

Paris’teki Saint-Sulpice Kilisesi’nde Ermeni Soykırımı kurbanları için anma töreni

21 Nisan’da, Ermeni Soykırımı’nın 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Fransa’daki Ermenistan Büyükelçisi Arman Kaçatryan ve Ermenistan Büyükelçiliği’nin diplomatik personeli, Paris’teki Saint-Sulpice Kilisesi’nde Ermeni Soykırımı kurbanlarını anmak için Fransız Katolik Kilisesi tarafından düzenlenen geleneksel ayine katıldı.

Ermeni ayinlerine göre düzenlenen ayine, Ermeni Katolik Kilisesi’nin Fransa Piskoposluğu Primatı, Episkopos Yeğia Yeğiayan başkanlık ederken, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Fransa Episkoposluğu Primatı, Piskopos Grigor Khaçatryan, Fransa Ermeni Evanjelik Kilisesi Primatı, Fransa Katolik Kilisesi Temsilcisi Joel Mikaelian, Paris Korint Episkoposu Emmanuel Touay ve kardeş kiliselerin rahipleri katıldı. Anma törenine, Fransa’da akredite diplomatik misyon temsilcileri, Fransız kamuoyu ve tanınmış şahsiyetler, Fransız Ermeni toplum örgütlerinin temsilcileri, Fransa Ermeni Katolik Kilisesi’nin takipçileri ve yüzlerce Fransız inançlı katıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu