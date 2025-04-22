Ermenistan, takım halinde de birinci

Ermeni erkek ve kadın halter takımları Avrupa Şampiyonası’nda takım müsabakalarını kazandı

Avrupa Halter Federasyonu, Avrupa Kadınlar ve Erkekler Şampiyonası sonuçlarını özetledi.

Ermenistan Halter Federasyonu’nun bildirdiğine göre, Ermenistan kadın ve erkek halter takımları, Avrupa Şampiyonası’nda takım müsabakalarında birinci oldu.

Ermenistan erkekler halter takımında Varazdat Lalayan ile Garik Karapetyan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanırken, Gor Sahakyan, Rafik Harutyunyan ve Simon Martirosyan ise gümüş madalya kazandı.

Bronz madalyayı Garnik Chaloyan ve David Hovhannisyan kazandı.

Kadınlarda ise Alexandra Grigoryan, Anna Amroyan ve Liana Gürciyan gümüş madalya kazandı.

Ermenistan Kamu Radyosu