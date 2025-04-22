Ermenistan Avrupa Halter Şampiyonası kadın ve erkek takım sıralamalarında birinci

Avrupa Halter Federasyonu, kadınlar ve erkekler Avrupa Şampiyonası’nın sonuçlarını açıkladı.

Ermenistan Halter Federasyonu’nun yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın kadın ve erkek halter milli takımlarının Avrupa Şampiyonası’nın takım sıralamasında birinciliği elde ettiği belirtildi.

Ermenistan erkek halter milli takımında Avrupa şampiyonu olan sporcular Varazdat Lalayan ve Garik Karapetyan altın madalya kazandı. Gor Sahakyan, Rafik Harutyunyan ve Simon Martirosyan gümüş madalyaya, Garnik Chaloyan ve Davit Hovhannisyan ise bronz madalyaya layık görüldü.

Kadınlar takımında ise Aleksandra Grigoryan, Anna Amroyan ve Liana Gyurjyan gümüş madalya kazandılar. Erkeklerde ise Ermenistan birinci, Gürcistan ikinci ve Türkiye üçüncü oldu.

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası takım sıralamaları kadınlarda Türkiye ikinci ve Birleşik Krallık üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde ise Gürcistan ikinci ve Türkiye üçüncü oldu.

ERMENİ HABER AJANSI