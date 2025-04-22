Ermeni halterci Varazdat Lalayan Avrupa Şampiyonu (Video)

Ermenistan Erkek Halter Milli Takımı üyesi, Olimpiyat gümüş madalyaya sahip olan, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Varazdat Lalayan, Avrupa Şampiyonası’nda bir kez daha en iyisi oldu.

Moldova’da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası’nda süper ağır sıklet erkekler kategorisinde yarışan Varazdat Lalayan, koparmada 210, silkmede 240, toplamda ise 450 kiloluk dereceleriyle bir ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Kadın Halter Milli Takımından Aleksandra Grigoryan, Anna Amroyan ve Liana Gyurjyan, Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

Erkekler mücadelesinde ise Garik Karapetyan Avrupa şampiyonu oldu. Simon Martirosyan, Gor Sahakyan ve Rafik Harutyunyan gümüş madalya; Garnik Cholakyan ve Davit Hovhannisyan ise bronz madalya kazandılar.

ERMENİ HABER AJANSI