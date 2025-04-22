Ermeni futbol yıldızı “Krasnodar” ın rekor sahibi oldu (Video)

19 Nisan’da Rusya Premier Ligi’nin 25.turu kapsamında “Akhmat” ve “Krasnodar” birbirleriyle yarıştı. Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın ve “Krasnodar” ın orta saha oyuncusu, Ermeni futbolcu Eduard Spertsyan penaltıdan en çok gol atan kulüp rekorunu kırdı. Spertsyan, 14 penaltıyı başarıyla gole çevirdi.

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Maçın 78. dakikasında attığı penaltıyı gole çevirerek kulüp tarihinin en etkili oyuncusu oldu. Ermeni futbolcu bu göstergeyle Joãozinho ve Yevgeny Kaleshin’i geride bıraktı.

Spertsyan, “Krasnodar” ın rekor sahibi olma konusunda şu ifadelere yer verdi:

“Elbette o anı bekliyordum, istatistikleri takip ediyorum. Kulübün tarihine adımı yazdırmak benim için büyük bir onur. Tabi ki bu gol maçın açısından da önemliydi. Takım’ın kazanmasına yardımcı olduğu için de mutluyum.”

ERMENİ HABER AJANSI