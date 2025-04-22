AB Misyonu: Azerbaycan, Ermeni köyünde altyapıya zarar verdi

Paskalya haftasonunda 27 denetim gerçekleştiren AB Ermenistan İzleme Misyonu, Azerbaycan güçlerinin sınırdaki Ermeni köyüne doğru ateş edip sivil altyapıya zarar verdiğini doğruladı.

AB Ermenistan İzleme Misyonu (EUMA), Ermenistan’ın Syunik Eyaleti’nde yaptığı denetimde Azerbaycan askerlerinin açtığı ateşin sınırdaki bir köydeki sivil altyapıya zarar verdiğini doğruladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın 21 Nisan’da yaptığı basın açıklamasında, 20 Nisan gece yarısında Azerbaycan ordusunun sınırdaki Khoznavar köyü yönünde ateş açarak, bir evi vurduğunu açıklamıştı.

Olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafını Khoznavar’daki konut binasına yönelik saldırıyı detaylı bir şekilde soruşturmaya ve kamuoyuna açık bir açıklama yapmaya çağırdı.

AB Ermenistan İzleme Misyonu, Paskalya haftasonunda 27 noktada denetim yaptığını açıkladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Paskalya hafta sonunda EUMA, operasyon bölgesindeki Khoznavar, Khnatsakh ve Aravus köyleri dahil olmak üzere 27 noktada, gece ve gündüz denetim yaptı. Misyon, Khoznavar’da iki atışın sivil altyapıya zarar verdiğini gözlemledi, bunların büyük olasılıkla bölgedeki bir Azerbaycan mevzisinden geldiği düşünülüyor.”

Misyon nedir?

Misyon Ermenistan-Azerbaycan sınırın Ermenistan tarafından görev yapıyor ve sınırda ihlal olup olmadığını kontrol ediyor. AB bu misyonun Azerbaycan tarafında da olmasını önermiş ancak Azerbaycan kabul etmemişti. Bakü misyonun Ermenistan’da yer almasına da karşı çıkıyor.

Kaynak: Ermenistan Kamu Radyosu

Agos