Veli Küçük yıllar sonra Paskalya ayininde ortaya çıktı: Yanında Cihat Yaycı vardı

Türk Ortodoks Patrikhanesi, Paskalya Bayramı İstanbul Karaköy’deki Merkez Meryem Ana Kilisesi’nde ayin düzenledi.

Türkçe ilahi ve duaların okunduğu ayine emekli Tümamiral Cihat Yaycı, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Ata Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek de katıldı.

Ayini Türk Ortodoks Patriği Ümit Erenerol yönetti. Ümit Erenerol, 1922 yılında patrikhaneyi kuran Zeki (Eftim) Erenerol’un torunu. 1965’te ölen Eftim Erenerol’un yerine oğlu Turgut Erenerol 2. Eftim olarak geçti. Turgut Erenerol’un ölümünden sonra da Selçuk Erenerol üçüncü Türk Ortodoks Patriği seçildi. 2002’de Selçuk Erenerol’un ölümünden sonra da bu göreve Selçuk Erenerol’un oğlu Paşa Erenerol getirildi. Sevgi Erenerol, amcası Turgut Erenerol’un 1991’de ölümü üzerine patrikhanenin basın ve halkla ilişkiler sorumlusu.

Adı Ergenekon davaları sırasındaki, bu kilisede yapılan buluşmalar ve tutuklanan Sevgi Erenerol ile duyulan Türk Ortodoks Patrikhanesi, Rum Patrikhanesi’ne karşı 1921’de Ankara Hükümeti tarafından kurulmuş bir devlet girişimi.

Prof. Elçin Macar‘ın İletişim Yayınları’ndan çıkan “İstanbul Rum Patrikhanesi” kitabından Türk Ortodoks Patrikhanesi’ni şöyle anlatmıştı:

Ankara Hükümeti, Anadolu Hıristiyanları için bir kilise kurma planını, Anadolu’nun işgali sürerken, 1921’de bir bakanlar kurulu kararı ile gerçekleştirmeye başlar. 1922’de Kayseri’de, Papa Efthim önderliğinde “Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi” kurulur. Ancak bu kilisenin cemaatini oluşturması beklenen Kapadokya Ortodokslarının mübadelesi kararının alınmasıyla, proje çöker. Fernau bu kararı, Rum Patrikhanesi’nin İstanbul’da kalacağının anlaşılmasına bağlar. Türkiye böylece, kalacağı anlaşılan Patrikhane’nin Anadolu’da hiçbir etkisinin kalmamasını sağlamayı amaçlar.

1924 tarihli bir kararname ile Papa Efthim ve ailesinin mübadele edilmeyip, İstanbul’a yerleşmesine izin verilmesi kararlaştırılır. Yalnız kız kardeşi onunla kalır, diğer iki kız kardeşi ve bir erkek kardeşi, Selanik yakınlarında Pellas vilayetinin Arides kasabasına yerleşirler.

Efthim, Patrikhane ile arası kötü olan Galata Rum cemaatinin ileri gelenlerinin de teşvikiyle, Galata’daki Panayia Kilisesi’ne yerleşir. Burayı “Türk Ortodoks Patrikhanesi”nin merkezi, kendisini de patrik ilan eder. 1965 yılındaki kriz sırasında oğulları Turgut ve Selçuk Erenerol, Galata’daki Ayios İoannis ve Ayios Nikolaos kiliselerine de el koyacaklar, böylece yönettikleri kilise sayısı üç olacaktır.

Papa Efthim’in ölümü üzerine 1968’de yerine büyük oğlu Turgut, onun 1991’deki ölümü üzerine de küçük oğlu Selçuk Erenerol geçer. Selçuk Erenerol’un 2002’deki ölümünden beri yerinde oğlu Paşa Erenerol bulunmaktadır. Papa Efthim döneminden beri cemaati bulunmayan bu kilise, hiçbir kilise tarafından tanınmamış, Türkiye’nin Rum Patrikhanesi’ne yönelik olarak elinin altında bulundurduğu bir denge aracı işlevi taşımıştır.

Bu kilise, hiçbir zaman Ortodoks bir kilise örgütlenmesinin sahip olması gereken asgari koşullara sahip olmamıştır. Örneğin Ortodoks ilahiyatına göre episkoposların ilahiyat eğitimi almak zorunda olmalarına rağmen, ne Papa Efthim ne de oğulları bu eğitimi almışlardır. Bir diğer zorunluluk, patriği dinadamlarından oluşan bir Kutsal Meclis’in seçmesidir ki bu da bu kilisede hiç gerçekleşmemiştir. Bir diğer koşul olan episkoposların evlenmeme geleneğine, ne Papa Efthim ne de oğulları uymuştur.”

Serbestiyet