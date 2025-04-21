Paskalya resepsiyonunda Patrik Maşalyan’dan mesajlar

Kutsal Diriliş Yortusu, 20 Nisan Pazar günü kiliselerde yapılan ayinlerle kutlandı. Kumkapı’da yapılan geleneksel kabul töreninde Patrik Maşalyan, Türkiye’deki son siyasi gelişmelerden ötürü sosyal medya kullanımı konusunda dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Patrik Maşalyan, Türkiye-Ermenistan arasında süren normalleşme sürecini takip ettiğini ve güzel haberler geldiğini belirtti.

aat 15:30’da Kumkapı Kazaz Artin Amira Bezciyan Salonu’da Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan başkanlığında yapılan tebrik törenine AKP İstanbul Milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu, Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı ve ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu, hayırseverler Hayk Arslanyan, Aret-Monik Ergan, kilise vakıf başkan ve yöneticileri ile din adamları katıldı.

Açılış konuşmasında Patrik Maşalyan, konukların Zadig Yortusu’nu kutladı. Patrik Maşalyan, Türkiye’deki son siyasi gelişmelerden ötürü sosyal medya kullanımı konusunda, başta gençler olmak üzere herkesin dikkatli olmasını istedi.

Türkiye-Ermenistan arasında devam eden görüşmelere değinen Patrik Maşalyan, bölgede barış olmasını temenni ettiklerini ve sınır kapısının açılabileceğini belirtti. Patrik Maşalyan, ilişkilerin Türkiye’deki Ermeni toplumuna büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Patrik Maşalyan, Peder Teotik Çetinkaya, Üstrahip Yeğişe Uçkunyan ve Üstrahip Zadig Babikyan’ın yurtdışından geri döndüklerini söyleyerek, geçtiğimiz Şubat ayında Peder takdis edilen Peder Arsen Ekinciyan’ın İzmir’deki Ermeni toplumu ile ilgilenmeye başladığını açıkladı.

ERVAB (Ermeni Vakıflar Birliği) bünyesinde Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzazni Kilisesi Vakfı Başkanı Mari Yancı’nın başkanlık görevini yürüttüğü Eğitim Komisyonu’nun çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Patrik Sahak Maşalyan, okul müdürlerinin Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde görüşmeler yaptığını, AKP Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu’nun da katkı sağladığını söyledi.

ERVAB Mali Komisyonu’nun kurumların bütçeleri üzerinde çalışmalar yaptığını hatırlatan Patrik Maşalyan, enflasyonist ortamda okulların bütçe açıklarının hesaplanması gerektiğini ancak kurumların gelirlerinin de bilinmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

“Biz cebimizde ne kadar para olduğunu bilmiyoruz. Bunu bilirsek, okullarımızın çok olup olmadığına ilişkin bir karar vereceğiz. Bu enflasyonist ortamda bizlerin dikkatli adımlar atması gerekir. Biz gelecek sene bu kadar okulu finanse edebilecek miyiz? Okullarımızın yönetileri ekonomik anlamda neler yapabileceğini düşünmeye başlamalılar. Geriye yaslanmamalıyız. Geç kalmamak gerekiyor.”

Patrikliğinin beşinci yılında olduğunu söyleyen Patrik Maşalyan, üç haftalık bir Amerika ziyareti yapacağını açıkladı. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Surp Sarkis Kilisesi’nin restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler veren Patrik Maşalyan, Ermenicenin korunması gerektiğini vurguladı.

Agos