Papa’ya hakaretler yağdırmıştı: 7 günlük ulusal yas ilan etti

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Arjantin doğumlu Papa Francis’in ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı. Geçmişte Papa’ya yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelen Milei, mesajında “Onu iyiliği ve bilgeliğiyle tanımak benim için gerçek bir onurdu” ifadelerini kullandı.

Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francis’in vefatının ardından anavatanı Arjantin’de de büyük üzüntü yaşanıyor.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün küçük görünen farklılıklara rağmen, onu iyiliği ve bilgeliğiyle tanımış olmak benim için gerçek bir onurdu. Papa’ya veda ediyorum ve bu acı haberle baş etmeye çalışan herkesin yanındayım” dedi.

PAPA’YA “EMBESİL” DEMİŞTİ

Aşırı sağcı ve serbest piyasa yanlısı görüşleriyle bilinen Milei, 2023’teki başkanlık kampanyası sırasında Papa Francis’i sosyal adaleti savunduğu gerekçesiyle “embesil” olarak nitelendirmiş ve onu “kötülük” ile özdeşleştirmişti.

Ancak, Milei başkanlık koltuğuna oturduktan sonra tonunu yumuşattı ve Vatikan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Papa ile yüz yüze görüşmüştü.

7 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN ETTİ

Papa’nın vefatının ardından başkent Buenos Aires’te yer alan başkanlık katedralinde onuruna özel bir ayin düzenlenecek.

AFP’nin haberine göre hükümet, ülkede yedi günlük ulusal yas ilan edecek.

Papa Francis’in Buenos Aires Başpiskoposu olarak görev yaptığı yıllarda halkla güçlü bağlar kurmuş, ancak Papa olduktan sonra Arjantin’e resmi bir ziyarette bulunmaması bazı kesimler tarafından hayal kırıklığıyla karşılanmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi