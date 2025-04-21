Özgür Özel’den Papa Francis için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde yaşamını yitiren Papa Francis için taziye mesajı yayımladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Papa Francis için taziye mesajı yayımladı.

Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski ile telefonda görüşerek taziye mesajını ilettiğini belirten Özel, “Filistin başta olmak üzere pek çok insani meselede, barıştan ve adaletten yana bir duruş gösteren Papa Fransuva’nın ailesine, tüm Katolik dünyasına ve Vatikan Devleti’ne başsağlığı diliyorum” dedi.

Özel’in paylaşımı şöyle:

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransuva’nın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Marek Solczynski ile telefonda görüşerek taziye dileklerimizi paylaştım. Filistin başta olmak üzere pek çok insani… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 21, 2025

BirGün Gazetesi