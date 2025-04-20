UNESCO takvimine ünlü Ermeni dilbilimci Acaryan’ın 150. doğum yıldönümünün dahil edilmesi önerildi

2-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen UNESCO Yürütme Kurulu’nun (YK) 221. oturumunda, Ermenistan heyeti aktif bir katılım sergiledi.

Heyet, YK komiteleri ve komisyonlarının çalışmalarına katıldı, üye ülkeler tarafından sunulan karar taslaklarının eş-yazarlığını üstlendi, gündem maddeleri üzerine konuşmalar yaptı ve UNESCO Genel Direktörü adaylarıyla gerçekleştirilen görüşmelere katıldı.

Ermenistan’ın girişimiyle, Küçük Ada Devletleri için Uluslararası Gün ilan edilmesine ilişkin bir gündem maddesi toplantı gündemine dahil edildi. 130’dan fazla ülkenin eş-yazar olarak destek verdiği karar taslağı, Yürütme Kurulu tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Aynı zamanda, 12. yüzyılın büyük Ermeni düşünürü, bilim insanı, hukukçusu, fabl yazarı ve eğitimcisi Mıkhitar Gosh’un “Tadastanakirk Hayots” (Ermenilerin Hukuk Kitabı) adlı eseri, UNESCO’nun Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’ne oybirliğiyle kaydedildi.

Alınan bir diğer kararla, UNESCO’nun 2026-2027 yılları için belirleyeceği “Önemli Kişiliklerin ve Olayların Yıldönümleri Takvimi”ne iki önemli Ermeni önerisinin dahil edilmesi amacıyla Genel Konferans’a tavsiyede bulunulmasına karar verildi. Bunlar arasında, Lübnan ve Kıbrıs’ın desteğiyle sunulan Cumhuriyet Meydanı inşaatının başlangıcının 100. yıldönümü ile, Fransa ve Lübnan’ın desteğiyle sunulan ünlü Ermeni dilbilimci ve akademisyen Hraçya Acaryan’ın doğumunun 150. yıldönümü yer alıyor.

Son karar, Kasım ayında Özbekistan’ın Semerkand kentinde yapılacak olan 43. Genel Konferans oturumunda verilecek.

Hraçya Acaryan’ın (1876-1953) en bilinen eserlerinden biri ‘İstanbul Ermenileri Sözlü Halk Edebiyatı’ ismini taşır. Acaryan’ın derlediği bu kitap, yi Batı Ermenicesiyle üretilmiş geleneksel halk edebiyatı incelemelerinden oluşan serinin son halkası niteliğinde. Acaryan ayrıca “İsimler Sözlüğü” çalışmasıyla da biliniyor.

Acaryan 1876 yılında Samatya’da doğdu. Getronagan Ermeni Lisesi’ni bitirdi. Sorbonne Üniversitesi ve Strasbourg Üniversitesi’nde eğitim gördü. Tahran, Tebriz ve çeşitli Kafkas şehirlerinde Ermenice öğretmenliği yaptı. 1923 senesinden yaşamının sonuna kadar Yerevan Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ermeni dili ve kültürüne ilişkin birçok eser verdi.

(Ermenihaber.am, Agos)

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