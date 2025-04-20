Tunceli’deki tarihi “İn delikleri” turizme kazandırılıyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Tağar Çayı Vadisi’nde sarp kalker kayalarına konut amaçlı oyulmuş “Urartu mağaraları” olarak adlandırılan yıllarca definecilerin hedefi olan kaya odaları, turizme kazandırılıyor. Kaymakam Cüneyt Zor, “İn delikleri, bölgenin önemli tarihi ve turistlik değeri. Daha önceden buraya ulaşım sağlanması çok zor ve tehlikeliydi. Köprü projemizle turistler artık buraya uzaktan bakamayacak, rahatlıkla ulaşıp rahatlıkla görecek ” dedi.

Çemişgezek ilçesinde saklı cennet olarak bilinen Tağar Çayı Vadisi’nin yukarıya doğru uzanan kısımda sarp kayalara konut amaçlı oyulmuş arkeolojik ve doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan “Derviş hücreleri” ve “İn delikleri” olarak ifade edilen kaya odalar, her mevsim görenleri kendine hayran bırakıyor. Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen “İn delikleri”, 4 kat halinde 25 odadan ve bu odaları aydınlatan büyük pencereler ile uzun koridorlardan oluşuyor. Su gereksinimini karşılamak üzere kayaların arasından sızan yağmur sularını biriktirmeye yarayan, doğal ya da özel olarak yapılmış yer altı su depoları 2 kısımdan oluşuyor.

Birinci kısmına dışarıdan merdivenle çıkılırken, ikinci kısmının çok dar olduğu, girişinde bekleme yeri ve sonrasında merdivenle uzun bir koridora çıkıldığı biliniyor. İn deliklerinin en üst katında bulunan ve çıkılması çok zor olan oda ise “Bey Odası” olarak adlandırılıyor. Bu odada taştan bir köşk ve bir havuz bulunuyor. Büyük bölümü tahrip olan ve duvarlarına yazılar yazılan in delikleri, uzun yıllar boyunca definecilerin hedefi oldu.

İn deliklerinin turizme kazandırılması için Tunceli Valiliği, Çemişgezek Kaymakamlığı, Fırat Kalkınma Ajansı ve Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından proje çalışması başlatıldı. İlgili tüm kurumların onayının ardından bakımsız ve ulaşımı her geçen gün hayati açıdan daha çok risk taşıyan tarihi mağaralar, ulaşımın daha kolaylaştırılması amacıyla Tağar Çayı üzerine 40 metre uzunluğunda asma köprü, dekoratif aydınlatma, çevre düzenlemesi ve kafeterya yapıldı.

Artık bölgeye gelen turistler, tarihi odalara rahatlıkla ulaşacak. Ayrıca Tunceli Müzesi’nin katkılarıyla iç ve dış cephelere yazılan yazılar tarihi dokuya zarar verilmeden silinecek.

“İlçemizin en önemli turistlik değeridir”

İn deliklerinin ilçenin en önemli tarihi ve turistik değeri olduğunu, yapılan çalışmalarla bölgenin turizme açıldığını belirten Kaymakam Cüneyt Zor, şöyle konuştu:

“İn delikleri, diğer adıyla ‘Derviş Hücreleri’, Urartular’dan kalma bölgemizin en önemli turistik yapılardan biridir. Bu tarihi mağaraların içerisinde bir tane de kral odası bulunmaktadır.

Zamanla içerisinde meydana gelen tahribatlardan dolayı yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyuyoruz. Nasip olursa Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Sayın Valimizin önderliğinde, içerisindeki düzenlemeleri de tamamlayacağız.

İlçemiz çok kadim bir ilçe. Yerli ve yabancı turistleri ağırlamak amacıyla asma köprü projemizi Fırat Kalkınma Ajansı, kitap kafemizi de DAP Kalkınma Başkanlığımızla beraber tamamladık.

Asma köprümüz yaklaşık 40 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde inşa edildi. Kafeteryamız da kapalı alan olarak 92 metrekaredir. Biz burada farklı bir projede hedefledik aslında.

Kafeterya projesiyle beraber ilçemizdeki kadınlarımızı ekonomik olarak rahatlatmak, ekonomik olarak bir gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla kendi evlerinde ürettikleri ürünleri, burada kaymakamlığımıza ait kafeteryada satışlarını yaparak, bir nevi maddi bir gelir elde etmelerini sağlıyoruz.

Nasip olursa temizleme çalışmaları tamamlandıktan sonra önümüzdeki dönemde, özellikle bahar ve yaz dönemlerinde, Çemişgezek ilçemize ciddi anlamda yerli ve yabancı turistin geleceğini düşünüyoruz.

İlçemizin değerlerine sahip çıkıyoruz. Bizlerden desteğini esirgemeyen Tunceli Valimiz Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu’na şükranlarımı arz ediyorum.”

“Herkesin burayı ziyaret etmesi lazım”

İlçede oturan Nazlıcan Aydın, şunları söyledi:

“Odalar birbirleriyle bağlantılı haldedir ve uzun koridorlara sahiptir. Geniş pencereli bir yapısı bulunmaktadır. Bu pencereler gün ışığını almak açısından veya gün ışığının sıcaklığından yararlanmak açısından kullanılmaktadır. Yapıyı çok sayıda kişi ziyaret etmektedir. Herkesin ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz.”

Yapılan çalışmaların tarihi dokuya ulaşmayı kolaylaştırdığını söyleyen Mehmet Cem Özgül de “Ulaşım oldukça zordu. Yapılan asma köprü sayesinde ulaşımımız kolaylaştı. Emeklerinden dolayı başta Kaymakamımız Cüneyt Zor’a ve bütün kurumlara teşekkür ederiz ” dedi.

“Muhteşem bir yer”

Bölgeyi gezen ziyaretçilerden İlayda Yolcu ise şöyle konuştu:

“Ben buraya Hatay’dan geliyorum. Daha önceden Urartu mağaralarına ulaşım çok zordu. Fakat şimdi burada çok güzel bir destinasyon alanı oluşturulmuş. Köprü ve kitap kafe yapılmış. Tarihi dokuyu gezdikten sonra muhteşem doğanın eşliğinde buraları gezdik, gördük. Muhteşem bir yer. Muhteşem bir doğası var. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum.” (DHA)

T24