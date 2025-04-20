Paskalya’yı kaçırdı ama Papa’nın gözü Türkiye’de

Hastalığı yüzünden Paskalya etkinliklerine katılımını en aza indiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko’nun (88) gözünün yıl içinde yapmayı planladığı Türkiye seyahatinde olduğu iddia edildi.

İZNİK’E GELMEK İSTİYOR

Portekiz medyasından Expresso’ya göre solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bir ayı aşkın süre hastanede yatan Papa’nın bu haftasonu kutlanan Paskalya etkinlerinin büyük kısmına katılamayacağı kesinleşirken Vatikan’a yakın kaynakların, Papa’nın dikkatini Türkiye’ye çevirdiğini söylediği iddia edildi.

Özellikle İstanbul, İznik, Selçuk ve Antakya gibi Hıristiyanlık tarihi açısından sembolik önemi olan merkezlerin, Papa’nın yıl bitmeden düzenlenmesi beklenen ziyaretin muhtemel durakları arasında gösterildiği aktarıldı. Papa, geçen yıl kasım ayında, 2025 yılında Türkiye’yi ziyaret ederek Hıristiyanlık tarihinde önemli bir kırılma olarak kabul edilen İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümünde İznik’i gezmek istediğini açıklamıştı. Hıristiyanlık dininde kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı konsillerin ilki 325 yılında İznik’te düzenlenmişti.

HASTA VE BİTKİN

Paskalya etkinliklerine katılımını en aza indiren Papa Françesko’nun perşembe günü mahkumlarla bir araya geldiği cezaevi ziyaretinde yorgun hali oldukça dikkat çekti.

Hürriyet Gazetesi