Özgür Özel’den Paskalya Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutlayarak, “Bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum” dedi.

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından Paskalya Bayramı’nı kutladı.

Özel’in mesajı şöyle:

“Hristiyan yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutluyor, bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum. Birlikte yaşama kültürümüzü yaşatan tüm yurttaşlarımızla daha aydınlık, daha adil, daha özgür bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.”

Hristiyan yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutluyor, bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum. Birlikte yaşama kültürümüzü yaşatan tüm yurttaşlarımızla daha aydınlık,… pic.twitter.com/yN1cb87vN2 — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 20, 2025

Cumhuriyet Gazetesi