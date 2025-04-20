Bakırhan ve Hatimoğulları Paskalya Bayramı’nı kutladı

DEM Parti, Paskalya Bayramı’nı ‘Yeniden doğuşun ve umudun sembolü olan Paskalya Bayramı kutlu olsun!’ ifadeleri ile kutlarken Eş Genel Başkanlar Bakırhan ve Hatimoğulları da sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaştı.

Artı Gerçek – Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) resmi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Paskalya Bayramı’nı kutladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Yeniden doğuşun ve umudun sembolü olan Paskalya Bayramı kutlu olsun! Bu kadim topraklarda halkların ve inançların eşit koşullarda, bir arada ve özgürce kendi dinlerini, kültürlerini, anadillerini ve kimliklerini yaşayacağı günlerin geleceğine yürekten inanıyor ve bunun için mücadele ediyoruz. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın tüm halklar ve inançlar için yeni bir başlangıç olmasını, barışın, adaletin ve özgürlüğün kapılarını açmasını diliyoruz.”

EŞ GENEL BAŞKANLAR DA MESAJ YAYINLADI

Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan da Paskalya Bayramı’na ilişkin sosyal medya hesaplarından birer mesaj yayınladı.

Hatimoğulları mesajında, “Tüm Hristiyan yurttaşların Paskalya Bayramı kutlu olsun. Bugün dünyanın her yerinde tokuşturulan rengarenk Paskalya yumurtalarının barışın, adaletin ve özgürlüğün müjdeleyicisi olmasını diliyorum. Paskalya gibi dünyanın bütün renklerinin var olabildiği, halkların ve inançların kimliklerini özgürce yaşayabildiği yarınların inancıyla nice bayramlara” ifadelerine yer verdi.

Bakırhan’ın mesajı ise şöyle: “Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı’nın kutluyorum. Paskalya’nın halklar arasında dayanışmanın büyümesine, kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Halkların ve inançların eşit ve özgürce kendi kültürlerini, inançlarını, anadillerini, yaşayacağı/yaşatabileceği günlerin mücadelesini veriyoruz. Bugün dünyanın her yerinde tokuşturulan rengarenk paskalya yumurtalarının barışa, adalete ve özgürlüğe vesile olmasını diliyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)

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