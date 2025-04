Hrant Dink Konferansı’nın bu yılki konuğu Nadia Abu El-Haj

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve Tarih Bölümlerinin düzenlediği 2025 Hrant Dink Anma Konferansı 24 Nisan’da yapılacak. Nadia Abu El-Haj “‘İnsanlığın Vicdanı’ Nereye Gidiyor: Gazza ve Soykırımın Reddi” başlıklı bir konuşma yapacak.

Konferans 24 Nisan 2025 Perşembe günü saat 18:30’da Zoom üzerinden gerçekleşecek. Nadia Abu El-Haj “‘İnsanlığın Vicdanı’ Nereye Gidiyor: Gazza ve Soykırımın Reddi” başlıklı bir konuşma yapacak.

Konuşma İngilizce olacak, Türkçe simultane tercüme yapılacak.

Nadia Abu El-Haj, Barnard College ve Columbia Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde Ann Whitney Olin Profesörü ve Filistin Çalışmaları Merkezi Eş Müdürü.

Abu El-Haj, diğer yayınlarının yanı sıra, 2002 yılında Orta-Doğu Araştırmaları Albert Hourani yılın kitap ödülünü kazanan Facts on the Ground: Archaeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society (Chicago Üniversitesi Yayınları, 2001), The Genealogical Science: The Search for Jewish Origins and the Politics of Epistemology (Chicago Üniversitesi Yayınları, 2012) ve Combat Trauma: Imaginaries of War and Citizenship in Post-9/11 America (Verso, 2022) kitaplarının yazarı.

Konferansın basın duyurusunda konuşmanın özeti olarak şu ifadelere yer verildi:

“Gazze’de Filistinlilerin vahşice katledilmesinin üzerinden neredeyse on sekiz ay geçmesine rağmen “biz” Batı’dakiler İsrail’in soykırım suçu işleyip işlemediğini pek tartışmıyoruz. Savaş-sonrası Avrupa-Amerikan düzenindeki bir dizi tarihsel değişimin izini süren bu konuşma, soykırımın inkârı olarak değerlendirdiğim “bu bir soykırım değildir” söyleminden ziyade kamusal alanda yaygınca görülen ve benim soykırımın reddi olarak tanımladığım, konuyla ilgili herhangi tartışmaya bile girmeyi reddeden yaklaşımın temellerini araştırıyor.”

Konferans dizisinde bundan önce Etienne Balibar, Noam Chomsky, Naomi Klein, Arundhati Roy, Angela Davis, Rabab El-Mahdi, Eyal Weizman gibi isimler konuşmacı olarak yer aldı.

