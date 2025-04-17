Los Angeles’te, 24 Nisan Ermeni Soykırımı Anma Günü

Los Angeles bölgesinde, 24 Nisan Ermeni Soykırımı Anma Günü ilan edildi.

ABD’deki Los Angeles bölgesi Mütevelli Heyeti, 24 Nisan’ın bölgede Ermeni Soykırımı Anma Günü olarak ilan edilmesine yönelik bir önergeyi onayladı.

Kaynaklara göre, mütevelli heyeti üyeleri Catherine Barger ve Hilda Solis tarafından sunulan dilekçede, Türk hükümetinin Soykırımı inkâr etmesi kınanıyor.

Arabuluculukta ayrıca Azerbaycan’ın son yıllarda Dağlık Karabağ’da gerçekleştirdiği etnik temizlik ve bunun sonucunda bölgedeki Ermeni nüfusunun anavatanlarını terk etmek zorunda kalması da ele alınıyor.

Dilekçe sahipleri, ABD hükümetinden, Azerbaycan’da devam eden insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını ve Azerbaycan’ın elindeki Ermeni rehinelerin derhal serbest bırakılmasını talep edilmesini istedi.

24 Nisan 2021’de ABD Başkanı Joe Biden, Ermeni Soykırımı’nı resmen tanımıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu