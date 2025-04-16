Van Gölü’nde tarihi keşif! Çarpanak Adası’na giden antik yol ortaya çıktı

Van Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle Çarpanak Adası’na ulaşımı sağlayan 1 kilometrelik antik yolun yüzde 60’ı gün yüzüne çıktı. Urartu dönemine ait yolun su altındaki kısımları da belirginleşti.

Van Gölü’nde kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle yaşanan su kaybı, tarihi yapıları görünür hale getirdi. Göldeki çekilme sonucu, Çarpanak Adası’nı karaya bağlayan 1 kilometre uzunluğundaki antik yolun yaklaşık %60’ı ortaya çıktı. Yolun su altında kalan bölümleri ise 2025 yılında daha net bir şekilde gözlemlenmeye başladı.

Antik Yolun Tarihi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Van Gölü Havzası’nın Urartu döneminde aktif olarak kullanıldığını belirtti. Çavuşoğlu, “Van Gölü’nden Tatvan’a kadar sahil boyunca birçok Urartu Kalesi kurulmuştur. Çarpanak Adası’nın karşısında bir Urartu yerleşmesi bulunuyor. Van Kalesi’nden başlayarak hem karadan hem denizden ulaşım sağlanıyordu,” dedi.

Çarpanak Adası’nın Orta Çağ’da önem kazandığını vurgulayan Çavuşoğlu, adadaki Ktouts Manastırı’nın milattan sonra 9. yüzyıldan itibaren aktif hale geldiğini ifade etti. Manastırın ihtiyaçlarını karşılamak için at arabalarının geçebileceği taş döşeli bir yol inşa edildiğini belirten Çavuşoğlu, “19. yüzyıla kadar aktif olan manastır için bu yol kullanılıyordu. Son yıllarda Van Gölü’nün su seviyesinin düşmesiyle yolun %60’ı ortaya çıktı,” diye konuştu.

Çarpanak Adası ve Çekilmenin Etkileri

Van Gölü’nün en büyük adalarından biri olan Çarpanak, Ktouts Manastırı ve doğal güzellikleriyle her yıl çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Ancak göldeki su kaybı, adayı karaya bağlayan antik yolun yanı sıra mikrobiyalitler gibi binlerce yıllık doğal oluşumları da gün yüzüne çıkardı. Çavuşoğlu, kuraklığın devam etmesi halinde yolun tamamen ortaya çıkarak adanın karayla birleşebileceğini belirtti.

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