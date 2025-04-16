Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ermeni şarkıcı Hayko Cepkin’in sanatçı kimliğini küçümsedi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’ın Hayko Cepkin’e yönelik ağır eleştirilerine şarkıcıdan sert bir karşılık geldi. Saral, Cepkin’in sanatını küçümsemişti.

Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda ünlü şarkıcı Hayko Cepkin’e yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Saral, Hayko Cepkin’in fiziksel görünüşü ve sanatçı kimliği hakkında sert ifadeler kullandı. Şarkıcının “insan olmadığı” belirten Saral, Cepkin’i “müzisyen bozuntusu” olarak tanımladı.

Oktay Saral’ın paylaşımında Hayko Cepkin’in sanatçı kimliğini küçümseyen, onun fiziksel görünüşüne dair ağır hakaretler bulundu. Saral, Cepkin’in sanatını “tanımlanamaz” olarak nitelendirirken, dış görünüşünü de eleştirdi.

Hayko Cepkin, Saral’ın bu paylaşımlarına sosyal medya üzerinden sert bir karşılık verdi. Cepkin, Saral’ın söylediklerini alıntılayarak, kendisini savundu.

Hayko Cepkin, Saral’a yanıtında, özellikle zor olanı seçerek sahnede durduğunu belirtti. Cepkin, “tüm Türkiye’nin sevgisini kazandığını” vurguladı.

Cepkin, sanatçı olarak duruşundan gurur duyduğunu ifade etti. Kendisine yönelik eleştiriler üzerine, “her şeyin muhalifi bir sanatçı” olarak, kendisinin gerçek milliyetçiliği savunduğunu belirtti.

Cepkin, “sağ ve sol faşizmleri kafice yaşadım” diyerek, tüm ideolojilerin, herhangi bir şekilde baskı kurma amacını taşıdığına dikkat çekti.

Hayko Cepkin, Saral’ın eleştirilerine karşı olarak, kendi sanatının ve bakış açısının doğruluğundan emin olduğunu vurguladı.

Cepkin, siyasetçilerin, sanatçılarla olan iletişimini ve ilişkisini sorguladı. O, sanatın her türlü baskıya karşı durması gerektiğini belirtti.

Son olarak Cepkin, “Sizlerin bu tip deneyimlere sahip olmadığınız bir geleceği kurabilmeniz” gerektiğini ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI