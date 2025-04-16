Paşinyan: Karabağ Hareketi Ermenistan’da devam etmeyecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ Hareketi’nin artık Ermenistan’da devam etmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Açıklama, 17 Nisan’da düzenlenen basın brifinginde, eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın “Dağlık Karabağ meselesi çözülmedi ve Ermenistan’ın dış politika gündemine dönmelidir” şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine geldi.

Paşinyan, bu tür açıklamalardan önce de Karabağ Hareketi’nin sona erdiğini açıkça ifade ettiğini hatırlattı. 26 Mart’ta Parlamento kürsüsünde yaptığı konuşmada ise Karabağ Hareketi’nin artık sürdürülmemesi gerektiğini belirtmiş, bu hareketin geçmişte Ermenistan’da devlet inşasının önünde bir engel olarak kullanıldığını dile getirmişti.

ERMENİ HABER AJANSI