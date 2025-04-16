Nikol Paşinyan’dan Ermenistan’daki Êzidî toplumuna tebrik mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Melekê Tavus Bayramı vesilesiyle Ermenistan’daki Êzidî toplumu temsilcilerine tebrik mesajı gönderdi.

Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi: “Ermenistan Cumhuriyeti’nin değerli Êzidî toplumu üyeleri, hepinizi Melekê Tavus’un Yeni Yılı vesilesiyle içtenlikle tebrik ediyorum.

Halkın bu parlak bayramı, sevinçleri paylaşmak ve bir kez daha Ermenistan’daki tüm Êzidî toplumu üyelerine iyi dilekler sunmak için güzel bir fırsattır.Eminim ki Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki Êzidîler, sorumlu vatandaşlar olarak devletimizin gelişiminde somut katkılarını sunmaya devam edeceklerdir.

Hükümet olarak biz de Ermenistan’daki Êzidî toplumunun kimliğinin korunması ve geliştirilmesi, eğitime erişimin sağlanması ve ekonomik faaliyetin desteklenmesi konularında kararlıyız.

Bir kez daha Melekê Tavus Bayramı’nı kutluyor, yaklaşan yılın Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermenistan’daki Êzidî toplumu için bolluk, bereket, başarı ve mutluluk yılı olmasını diliyorum.”

ERMENİ HABER AJANSI