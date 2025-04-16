Hulusi Akar: Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak ordu kurma süreci devam ediyor

Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak ordusunun kurulması sürekli bir süreçtir. APA’nın bildirdiğine göre, bu açıklamayı Bakü’de gazetecilere Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı.

Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in sözde KKTC’nin bağımsızlığını desteklediğini belirtti.

“Cumhurbaşkanı Aliyev’in de söylediği gibi, biz sadece iki devlet tek millet değil, aynı zamanda üç devlet tek milletiz. Biz tek millet, tek orduyuz. Ortak bir ordunun kurulma süreci şu anda devam ediyor. Azerbaycan ve Türkiye savunma alanında birlikte çalışmalı. Bunun şartı ortak tatbikatlardır,” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu