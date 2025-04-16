Ermenistan’ın Türkiye ili ilişkilerinde Özel temsilcisi: Güç kullanımı her koşulda kabul edilemez

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı, Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinde özel temsilci Ruben Rubinyan, Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen sınır ötesi ateşkes ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rubinyan’a göre, hiçbir koşulda güç kullanımının meşru kabul edilemeyeceği açık bir gerçektir ve Azerbaycan’ın bu ihlalleri haklı gösterme şansı bulunmamaktadır.

Açıklamada, özellikle Syunik bölgesindeki Khnatsakh köyünün Azerbaycan ordusu tarafından hedef alınmasına dikkat çekildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan fotoğraflarda, köydeki Kültür Merkezi binasında kurşun izlerine rastlandığı görülüyor. Olaydan sadece birkaç gün önce aynı köyde bir sivil konut da Azeri ateşiyle hedef alınmıştı. Her iki olayda da can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, bu tür ihlallerin barış sürecini zedelediğini ve uluslararası toplumun dikkatini çekmesi gerektiğini ifade ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI