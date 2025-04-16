Ermenistan, sınır belirleme sürecine ilişkin tekliflerini Azerbaycan’a iletti; yanıt bekleniyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınır belirleme sürecinin devamına ilişkin yazılı tekliflerin Azerbaycan tarafına iletildiğini, ancak henüz bir yanıt alınmadığını açıkladı. Paşinyan, söz konusu açıklamayı 17 Nisan’da Ulusal Meclis’te gazetecilerle yaptığı brifing sırasında yaptı.

Başbakana göre, tekliflerde sınır belirleme sürecinin hangi mantıkla ve hangi hat üzerinde devam ettirilmesi gerektiğine dair Ermenistan’ın vizyonu yer alıyor. Mevcut durumda, taraflar arasında kuzeyden güneye doğru bir ilerleme konusunda genel bir mutabakat bulunduğu biliniyor. Ancak bu hattın hangi bölümünde çalışmalara başlanacağı konusunda henüz net bir uzlaşma sağlanabilmiş değil.

Paşinyan, tekliflerin içeriğinin şu aşamada kamuoyuyla paylaşılamayacağını belirtti. Sürecin hâlâ çalışma aşamasında olduğunu ve detayların açıklanmasının müzakere ortamını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Ermenistan tarafı, Azerbaycan’dan yakın zamanda yanıt gelmesini umut ediyor.

Hatırlanacağı üzere, Ermenistan ile Azerbaycan arasında 16 Ocak’ta gerçekleştirilen son sınır belirleme komisyonu toplantısında, yeni bir sınır hattında çalışma yapılması konusunda mutabakata varılmıştı. Bu anlaşmaya göre, sınır çizme işleminin Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan sınırlarının kesiştiği kuzey noktadan başlayarak, İran sınırına kadar olan güney hattına doğru sürdürülmesi planlanıyor.

ERMENİ HABER AJANSI