Ermenistan ile Yunanistan arasında turizm iş birliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı

15 Nisan tarihinde, Ermenistan Ekonomi Bakanlığı’nda Turizm Komitesi Başkanı Lusine Gevorgyan ile Yunanistan’ın Ermenistan Büyükelçisi Christos Sofianopoulos arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Taraflar, turist ziyaretlerine ilişkin istatistikleri sundu, mevcut sorunları ve bunların çözümüne yönelik atılacak adımları ele aldı ve Ermenistan’ın Yunanistan’da tanıtımının artırılmasının ve hedefe yönelik önlemlerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Gündemin başlıca maddeleri arasında, 2025 yılında Ermenistan’da düzenlenmesi planlanan Ermeni-Yunan ortak komisyonunun ilk oturumunun organizasyonu ve öğrencilerin yetkinliklerini geliştirmeye ve gelecekte kaliteli hizmet sunumunu sağlamaya yönelik ortak eğitim programlarının hayata geçirilmesi yer aldı. Ayrıca, Ermenistan’daki Yunan topluluğunun tarihine dayalı yeni ortak turizm ürünleri – güzergâhlarının geliştirilmesi ve bunların Yunan pazarında tanıtılması gerekliliği de gündeme geldi.

Taraflar, Ermenistan ile Yunanistan arasında turizm alanında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla yakın iş birliği içinde çalışmak konusunda mutabakata vardı. Bu süreçte ortak oturumun düzenlenmesi ve gündeme getirilen konulara dair anlaşmalara varılması önemli bir rol oynayacak.

ERMENİ HABER AJANSI