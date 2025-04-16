Ermeni futbolcu Mkhitaryan kariyerine son verebilir

Ermenistan Milli Futbol Takımının eski kaptanı ve Inter’in orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, kariyerini sonlandırma ihtimalinden bahsetti.

Mkhitaryan’ın sözlerini Football Italia şöyle aktardı: “Futbol kariyerimin bu aşamasında başardıklarımdan gerçekten mutluyum. Belki de bu bir daha tekrarlanmaz. Sezon sonunda kariyerimi sonlandırmam mümkün. Ama şu anda sadece bu kulüpte oynadığım için çok mutluyum ve ulaşmaya çalıştığımız her şey için minnettarım.”

Mkhitaryan ayrıca 3-4 günde bir maç oynamanın, haftada bir oynamaktan daha keyifli olduğunu söyledi: “Tüm turnuvalarda yer almak, devam etme konusunda büyük bir motivasyon sağlıyor. Her maça, sanki son maçımızmış gibi yaklaşıyoruz.”

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kapsamında, Inter 16 Nisan’da sahasında Bayern Münih’i konuk edecek. Inter, ilk maçı 2-1’lik skorla kazanmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI