Ermeni futbol yıldızı Mkhitaryan’ın otobiyografi kitabı yıl sonuna kadar okuyucuyla buluşacak

Inter’in deneyimli orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, 15 Nisan’da, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Armenpress muhabirinin sorularını da yanıtlayan yıldız futbolcu, hem Bayern Münih karşılaşmasına dair düşüncelerini hem de fiziksel durumunu, kariyer planlarını ve otobiyografi çalışmasını paylaştı.

Röportajda, Mkhitaryan geçmişte Borussia Dortmund formasıyla Bayern’e karşı yaşadığı deneyimlerin bugünkü şartlarla kıyaslanamayacağını belirtti. O dönemin futbol ortamının ve takımların dinamiklerinin artık çok farklı olduğunu söyleyen oyuncu, Inter’de farklı bir görev üstlendiğini ve Şampiyonlar Ligi gibi yüksek seviye bir turnuvada mücadelenin çok daha özel olduğunu vurguladı. Takım olarak hayallerinin yarı finale yükselmek olduğunu ifade eden Mkhitaryan, “Bu turnuvada mümkün olan en ileri aşamaya ulaşmak istiyoruz” dedi.

36 yaşındaki oyuncu, yaşına rağmen fiziksel olarak formda kalmak için büyük çaba gösterdiğini ve her maçta sahada olmak için hazır olduğunu dile getirdi. Teknik direktör Simone Inzaghi ile maçlara çıkıp çıkmama konusunda hiçbir özel görüşme yapmadığını belirten Mkhitaryan, kararlara saygı duyduğunu ve oynamadığı zamanlarda da takıma destek olmayı sürdürdüğünü söyledi. Inter’in üç kulvarda birden mücadele ettiğini hatırlatan oyuncu, bu başarıda takım içi dayanışmanın belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Röportajda Ermenistan futboluna dair yöneltilen bir soruya ise cevap vermekten kaçınan Mkhitaryan, yalnızca Inter hakkında konuşma kararı aldığını belirtti.

Görüşmenin sonunda ise merakla beklenen otobiyografisine değinildi. Mkhitaryan, kitabın büyük olasılıkla yıl sonuna kadar tamamlanacağını, tanıtımının ise Ekim ayında Venedik yakınlarında düzenlenecek bir kitap festivalinde yapılmasının planlandığını açıkladı. Otobiyografinin İtalyanca yazılacağını, ancak Ermenice ve İngilizce versiyonlarının da yayımlanacağını belirtti. Kitabın yazımında, daha önce Carlo Ancelotti, Andrea Pirlo ve Andriy Shevchenko gibi isimlerin biyografilerini kaleme alan gazeteci Alessandro Alciato görev alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI