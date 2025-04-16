Avrupa Barış Fonu’ndan Ermenistan’a 20 milyon Euro’luk yeni yardım paketi üzerine görüşmeler sürüyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Avrupa Barış Fonu kapsamında Ermenistan’a sağlanması planlanan 20 milyon Euro tutarındaki yeni yardım paketiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Açıklama, Mirzoyan ile Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon’un 17 Nisan’da Yerevan’da düzenlediği ortak basın toplantısında yapıldı.

Avrupa Birliği Konseyi, geçtiğimiz yıl Avrupa Barış Fonu çerçevesinde Ermenistan’a 10 milyon Euro tutarında bir yardım paketi sağlamıştı. Yeni paket ise bunun iki katı değerinde olacak şekilde planlanıyor. Bakan Mirzoyan, sürecin olumlu sonuçlanması yönündeki beklentilerini dile getirdi.

Öte yandan Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, ülkesinin bu yardım teklifini güçlü biçimde desteklediğini belirtti. Fajon, Slovenya’nın resmi olarak 20 milyon Euro’luk yardımın Ermenistan’a sağlanması yönündeki öneriye onay verdiğini ifade etti.

Daha önce Radyo Free Europe/Radio Liberty’nin kaynaklara dayandırdığı haberinde, Macaristan’ın söz konusu yardımın Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ermenistan’a aktarılmasını engellediği bildirilmişti.

ERMENİ HABER AJANSI