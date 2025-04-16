Almanya’da Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümüne adanmış anma etkinliği

Leipzig şehrindeki Aziz Nikolaus Merkez Kilisesi’nde Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümüne adanmış bir anma etkinliği gerçekleşti.
Katılımcıları Aziz Nikolaus Kilisesi’nin ruhani lideri Bernhard Stief, Leipzig Belediye Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Gabriele Goldfuß, Leipzig Ermeni Kültür Derneği Başkanı Anahit Babayan ve Almanya Evanjelik Kilisesi’ne bağlı Gustav-Adolf-Werk yardım vakfının din adamı Enno Haaks selamladı.
Almanya’nın Ermenistan Büyükelçisi Viktor Yengibaryan’ın anma mesajı büyükelçilik müşaviri Lusine Davtyan tarafından iletildi.
Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına dua, Doğu Almanya ve Berlin’deki Ermeni cemaatinin ruhani lideri Peder Hakob Rahip Hakobyan tarafından okundu.
Etkinliğe Ermenistan Büyükelçiliği diplomatları Lusine Davtyan ve Armine Tadevosyan da katıldılar.
Törenin sonunda mum yakma etkinliği düzenlendi.
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