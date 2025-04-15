Stockholm’de Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirler için destek gösterisi düzenlendi

İsveç’in başkenti Stockholm’de, Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlere destek amacıyla bir protesto gösterisi gerçekleştirildi.
Gösteriye katılanlar, Azerbaycan’daki gelişmeler karşısında sessiz kalmamaları yönünde İsveç makamlarına çağrıda bulundu. Eylemde, çeşitli mesajlar içeren pankartlar taşındı. Katılımcılar, İsveç’in sessizliğinin Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirler için adeta bir “ölüm fermanı” anlamına geldiğine dikkat çekti.
Protesto, kamuoyunun dikkatini Azerbaycan’daki Ermeni esirlerin durumuna çekmeyi amaçladı.
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