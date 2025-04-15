Rubinyan: Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerini yarından itibaren normalleştirmeye hazır

Ermenistan’ın Türkiye Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, Antalya’daki Diplomasi Forumu’ndan sonra yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın normalleşmeye hemen hazır olduğunu, Türkiye’den adım beklediklerini söyledi.

Ermenistan’ın Türkiye Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, 12-13 Nisan’da Antalya’da yapılan Antalya Diplomasi Forumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rubinyan, gazetecilere verdiği demeçte Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkileri tamamen normalleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Rubinyan, Ermenistan’ın bunu hiçbir ön koşul olmadan yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Antalya’da Türkiye’nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi mevkidaşı Serdar Kılıç ile yaptığı görüşmenin sonuçlarını yorumlayan Rubinyan, normalleşmenin tüm siyasi yelpazesini, yapılan ve yapılmayan anlaşmaların tartışıldığını ifade etti. Ayrıca, son olarak İstanbul’da Ani Köprüsü’nün restorasyonu ile ilgili teknik uzmanların bir araya geldiğini belirtti.

Margara-Alican geçiş noktası ile ilgili olarak Rubinyan, Ermenistan tarafının anlaşmayı yerine getirdiğini ve geçiş noktasının hazır olduğunu söyledi.

Rubinyan, “Türk tarafını bekliyoruz, bu konuda yeni bir gelişme yok” dedi.

Özel temsilci, üçüncü ülke vatandaşlarına sınırın açılmasının yerine getirilmeyen anlaşmalardan biri olduğunu ve bunun Ermenistan’ın suçu olmadığını kaydetti.

Kaynak: Ermenistan Kamu Radyosu

Agos