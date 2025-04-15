Paşinyan: AGİT Minsk Grubu’nu feshedelim

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın aynı anda bir barış antlaşması imzalamasını ve AGİT Minsk Grubu’nun feshedilmesini ortaklaşa talep etmesini önerdi.

Paşinyan, 15 Nisan’da Parlamento’da bir konuşma yaptı. Paşinyan önerilerini, onlarca yıldır süren Dağlık Karabağ ihtilafının sembolik bir şekilde sona ermesi ve Güney Kafkasya’da kalıcı barışa doğru atılmış gerekli bir adım olarak tanımladı.

Paşinyan, “Azerbaycan’ın AGİT Minsk Grubu’nun feshedilmesi konusundaki tutumunu anlıyoruz” dedi ve şöyle devam etti: “Eğer Dağlık Karabağ ihtilafının sayfasını gerçekten kapatıyorsak -ki kapatıyoruz- o zaman neden sorunu çözmek için oluşturulmuş bir formatı sürdürüyoruz?”

Paşinyan, Minsk Grubu’nun Ermenistan’a karşı gelecekteki toprak talepleri için bir bahane olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Paşinyan, ikili bir barış anlaşmasının tam metninin Mart 2025’te tamamlandığını ve imzalanmaya hazır olduğunu da vurguladı.

AGİT Minsk Grubu, Dağlık Karabağ ihtilafında arabuluculuk yapmak için 1990’ların başında kurulmuştu. Fransa, Rusya ve ABD’nin eş başkanlığında yaklaşık otuz yıl boyunca müzakereleri sürdürdü. Ancak, 2020 savaşından ve Azerbaycan’ın 2023 askeri saldırısından sonra etkisi azaldı; Bilhassa Azerbaycan grubun feshedilmesini talep ediyordu.

Bakü’nün bir diğer talebi ise Ermenistan’ın anayasasını değiştirmesi. Azerbaycan, Ermenistan’ın kurucu belgelerinde Dağlık Karabağ’a yönelik atıflara olduğunu öne sürüyor.

(Civilnet)

Agos