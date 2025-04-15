Kusturica: “Ermenilere karşı film çekmem için çok defa para teklif edildi”

Çingeneler Zamanı, Ak Kedi Kara Kedi gibi kült filmlerin yönetmeni ve müzisyen Emir Kusturica, Ermenilere karşı film çekmesi için kendisine defalarca yüklü para teklif edildiğini açıkladı.

Çingeneler Zamanı, Underground-Yeraltı, Babam İş Gezisinde, Kara Kedi Ak Kedi, Hayat Bir Mucizedir gibi milyonlarca izleyiciye ulaşmış filmlerin yönetmeni ve müzisyen Emir Kusturica, NEWS.am’e verdiği özel röportajda, Ermenilere karşı film çekmesi için birçok kez kendisine çok para teklif edildiğini ancak bunu reddettiğini söyledi.

Kusturica, Ermenistan’ı çok sevdiğini ve Ermeniler aleyhine filmler yapması için kendisine birçok kez para teklif edildiğini ancak Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yaşayan insanların önemli bir kısmının Ermeni olduğunu bildiği için bunu reddettiğini söyledi.

Kusturica şunları söyledi: “Ermeniler, bizim halkımızın bir parçasıdır. Ne kadar acı çektiğinizi biliyorum, halkınıza karşı büyük bir soykırım yapıldığını da biliyorum. Ermeni sanatçılar ve yazarlarla çok yakın ilişkilerim var, yani küçük halkınızı dünyada büyük kılan herkese yakın hissediyorum.”

Agos