Ermeni Soykırımı Müzesi’nde yeni sergi

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde 23 Nisan saat 15.00’te “Suçu Belgelemek: Ermeni Soykırımı’nı Belgeleyen Tanıklar” başlıklı bir sergi açılacak.

Ermenistan’daki sergide yaklaşık 70 tanığa ait belgeler yer alıyor. Belgeler, anılar, günlük kayıtları, raporlar, fotoğraflar, belgesel görüntüler ve diğer materyalleri içeriyor.

Yapılan açıklamaya göre bu tanıklıkar, ABD, Avustralya, Kanada, Venezuela, İsviçre, İsveç, Danimarka, Norveç, Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Vatikan, Hollanda, Çekya, Polonya, Hindistan, İran, Suriye ve diğer ülkeler olmak üzere yaklaşık 30 farklı ülkeyi içeriyor.

Sergide ayrıca, yaşananları anılarında, dönemin basınında ve mahkeme kayıtlarında belgeleyen Türk tanıklara da yer verilmektedir.

Sergi, Nisan 2026’ya kadar ziyarete açık olacak.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos