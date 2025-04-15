Diyarbakır’da bin yıllık tescilli yapıya elektrik direkleri ve yüksek gerilim hatları çakıldı!

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yer alan ve bin yıllık geçmişiyle dikkat çeken tarihi Kefrum Kalesi, üzerine inşa edilen elektrik direkleri ve yüksek gerilim hatlarıyla gündemde. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilen ve Türkiye Ulusal Envanter Sistemi’ne kayıtlı olan kaleye yapılan müdahale, yöre halkının tepkisini çekti.

Tarihi kaynaklara göre Acemler, Rumlar ve Osmanlılar döneminde gözetleme merkezi olarak kullanılan, surları tuğladan yapılmış tek kale olma özelliği taşıyan Kefrum, son yıllarda doğa yürüyüşçüleri ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelmişti. Ancak turizme kazandırılması beklenen yapı, şimdi üzerindeki enerji altyapısıyla gündemde.

Güneydoğu Ekspres’in haberine göre, kale üzerinde konumlandırılan çok sayıda elektrik direği ve yüksek gerilim hattı, tarihi yapının bütünlüğünü ve doğal estetiğini bozarken, bölge sakinleri duruma isyan etti. Yerel halk, “Kale korunması gerekirken, resmen kazık çakılmış. Biz buranın koruma altına alınmasını istiyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kültürel mirasa yapılan bu müdahaleye karşı ilgili kurumların nasıl bir adım atacağı ise merak konusu. Yerel halk ve sivil toplum kuruluşları, Kefrum Kalesi’nin özgünlüğünün korunması ve alanın turizme uygun şekilde restore edilmesi çağrısında bulundu.

T24