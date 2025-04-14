Yaklaşık 70 Ermeni Soykırımı tanığının belgesel materyalleri Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’ne sunulacak

Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümüne ithafen, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde 23 Nisan saat 15.00’te “Suçu Belgelemek: Ermeni Soykırımı’nı Belgeleyen Tanıklar” başlıklı geçici sergi açılacak.

Sergide yaklaşık 70 tanığa ait belgeler yer alıyor – anılar, günlük kayıtları, raporlar, fotoğraflar, belgesel görüntüler ve diğer materyaller.

Bu tanıklar, ABD, Avustralya, Kanada, Venezuela, İsviçre, İsveç, Danimarka, Norveç, Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Vatikan, Hollanda, Çekya, Polonya, Hindistan, İran, Suriye ve diğer ülkeler olmak üzere yaklaşık 30 farklı ülkeyi temsil etmektedir.

Sergide ayrıca, Ermeni halkına karşı işlenen suçları anılarında, dönemin basınında ve mahkeme kayıtlarında belgeleyen Türk tanıklara da yer verilmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda insanlığa ve uygarlığa karşı işlenen suçları belgeleyen bu tanıkların bıraktığı anılar ve belgesel materyaller, Ermeni Soykırımı’nın dehşetini ayrıntılarıyla yansıtan istisnai birer birincil kaynak niteliğindedir. Aynı zamanda uluslararası toplumun Ermenilere karşı işlenen suçlardan tamamen haberdar olduğunu da gözler önüne sermektedir.

Sergi, Nisan 2026’ya kadar ziyarete açık olacak.

ERMENİ HABER AJANSI