Türkiye’nin Ermenistan’a ihracatı azaldı

Bu yılın Ocak-Mart aylarında Türkiye menşeli ürünlerin komşu ülkelere (Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan) ihracat hacmi 6 milyar 243 milyon 71 bin ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde bu komşu ülkelere ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5.6 oranında artış göstermiştir.

Türkiye’den Ermenistan’a yapılan ihracat ise 106 bin dolar olarak kaydedildi. Bu, 2024 yılının aynı dönemine göre %14.4’lük bir düşüş anlamına geliyor. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde bu rakam 124 bin dolar olmuştu.

ERMENİ HABER AJANSI