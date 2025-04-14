Türkiye karşıtları buluşuyor, ‘Archonlar’ın Bizans hayali

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Mert İnan

ABD‘de faaliyet yürüten ve Türkiye aleyhinde girişimler yürüten, “Ekümenik Patrikhane Archons Aziz Havari Aziz Andrew Derneği”nden dikkat çeken bir ödül kararı açıkladı. Dernek yönetimi; bu yıl ki, “Athenagoras İnsan Hakları Ödülü”nü, her fırsatta Türkiye karşıtı politikalarıyla dikkat çeken ve S-400 alımı nedeniyle CAATSA yaptırımlarını uygulatan eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya verileceğini duyurdu. Ödül Fener-Rum Patriği Bartoholomeos’un, ABD Temsilcisi Elpidophoros’un onayıyla 18 Ekim’de New York’ta düzenlenecek etkinlikte verilecek. ABD’de Rum Ortodoksları adına “lobi faaliyeti” yürüten Archonlar’ın başı Dr. Anthony J. Limberakis, söz konusu ödülün Pompeo’ya verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada ise skandal ifadeler kullanarak, “Bakan Pompeo’nun Ekümenik Patrikhane’ye 2020’de yaptığı ziyaret, Ortodoks Kilisesi ve dünya genelinde Konstantinopolis Kutsal Ana Kilisesi’nin merkezi öneminin ve dini özgürlüğü koruma ve savunmanın acil gerekliliğinin farkında olduğunun derin bir göstergesiydi. Kamu hizmeti yaptığı tüm yaşam boyunca, Bakan Pompeo insan haklarının sadık ve kararlı bir savunucusu olmuştur ve bu nedenle Athenagoras İnsan Hakları Ödülü’nü fazlasıyla hak etmiştir” dedi.

Mike Pompeo’ya ödülünü ABD’deki Başepiskopos Elpidophoros verecek.

STRATEJİK KARARLAR

ABD merkezli faaliyet yürüten Archonlar; Türkiye’deki azınlık hakları konusunda raporlar hazırlayarak uluslararası kuruluşlara sunuyor. Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı Archonlar, aynı zamanda İstanbul’da toplantılar düzenleyerek Patrikhane’nin stratejik kararlarını belirliyorlar. Bu toplantılar Archonlar’ın uluslararası lobi faaliyetleri, finansman ve siyasi hedefler açısından büyük önem taşıyor.

AYASOFYA MEKTUBU

Rum Patrik Athenagoras’ın öncülüğünde 1966’da ABD’de faaliyetlere başlayan ve ülkedeki en güçlü STK’lardan biri olarak kabul edilen Archonlar, 17 Haziran 2020’de tarihinde dönemin ABD Başkanı Donald Trump’a gönderdikleri mektupta ise Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararına karşı lobi faaliyeti yürütmüştü. Mektupta, “Türkiye’nin geri kalan Hıristiyan nüfusunu yetkilendirmek, dini özgürlüklerini daha da aşındırmak ve tüm dünyadaki gibi Türkiye’nin ve çevresindeki Hıristiyan mirasının önemli bir unsurunu yok etmek için devam eden çabaların bir parçasıdır” ifadeleri kullanmıştı.

“HAREKETE GEÇ” TALEBİ

O dönem Trump’tan Türkiye’ye yönelik baskı oluşturup, müdahale etmesi istenen mektupta, şu görüşlere de yer verilmişti: “Bu tarihi mekanın gerçekten dünyaya ait olması nedeniyle onu bir ulusun, haksız ve kışkırtıcı bir eylemin mirasçısı haline getirecektir. Altıncı yüzyılda Bizans İmparatoru Justinyan tarafından inşa edilen Ayasofya, yaklaşık bin yıldır İsa’nın Büyük Kilisesi olarak biliniyordu. Acil olarak, Türkiye hükümetinin dini özgürlüğe olan bağlılığını teyit etmesini ve aslında Mesih’in ve Hristiyan Kilisesi’nin tarihî varlığını ortadan kaldıracak olan Ayasofya’nın statüsünü değiştirmek için tüm planları atmasını istemenizi istiyoruz.”

TRUMAN’IN UÇAĞI İLE GELDİ

1986’dan bu yana düzenlenen ödül töreni, 1948-1972 yılları arasında Fener Patrikliğini yapan Athenagoras adına veriliyor. 1948’den önce ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu olan Athenagoras, dönemin ABD Başkanı Truman’ın özel uçağıyla Türkiye’ye gelmişti. Yunan vatandaşı olan Athenagoras, jet hızıyla Türk vatandaşlığına geçirilip Fener Patriği yapılırken; “Ben Truman Doktrini’nin dini ayağını oluşturuyorum.” demişti.

Archonlar’ın; 2024 yılında Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin, Moskova Kilisesi’nden ayrılması için İstanbul’da gizli toplantı yaptıkları öne sürülmüş, eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bu toplantı ve stratejinin mimarı olduğu iddia edilmişti.

“HELENİST YAPILANMA”

Teostrateji Uzmanı Bojidar Çipof ise Archonlar’ın ABD’de sürekli olarak Türkiye aleyhine lobi faaliyetler yürüttüğünü belirten isimlerden. “Archonlar, canını ve malını Helenizm uğruna harcayan insanlar” diyen Çipof her fırsatta, “Archonlar, Patrikhane’nin ekümenikliğinin Türkiye tarafından tanınması için lobicilik faaliyeti yürütüyor” diyor.

mert.inan@haberglobal.com.tr

https://haberglobal.com.tr/yazarlar/turkiye-karsitlari-bulusuyor-archonlarin-bizans-hayali-435469