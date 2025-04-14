Saldırganlar kiliseyi bastı, cemaat soyuldu: Papaz vaaz verirken kaçırıldı

Güney Afrika’da görev yapan ABD’li misyoner papaz Josh Sullivan, vaaz verdiği sırada silahlı kişilerce cemaatin gözü önünde kaçırıldı. Olay sırasında cemaatin telefonları gasp edilirken, saldırganlar papazla birlikte kiliseden kaçtı.

Güney Afrika’nın Nelson Mandela Körfezi bölgesindeki en büyük ilçede yer alan bir kilisede, vaaz sırasında silahlı saldırı gerçekleşti.

ABD’nin Tennessee eyaletinden gelen ve 2018 yılından bu yana bölgede misyoner olarak görev yapan 45 yaşındaki papaz Josh Sullivan, eşi, çocukları ve yaklaşık 50 kişilik cemaatinin önünde kaçırıldı.

Silahlı ve maskeli dört kişi kiliseye girerek ayini böldü. Papaz Sullivan, silah zoruyla kürsüden indirildi ve cemaatin gözleri önünde kilise koridorundan dışarı itildi. O sırada diğer saldırganlar, cemaatin cep telefonlarını gasp etti ve sessiz kalmaları yönünde tehditte bulundu.

Saldırganlar, olay yerinden biri kaçış aracı, diğeri de papaza ait gümüş renkli Toyota Fortuner olmak üzere iki araçla uzaklaştı. Sullivan’ın aracı birkaç mil ötede terk edilmiş halde bulunurken, kendisinden hâlâ haber alınamıyor.

POLİSTEN AÇIKLAMA GELDİ

Güney Afrika Polisi tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından “Motherwell Polis Departmanı” ve ülkenin seçkin birimi olan Çete Karşıtı Soruşturma Biriminin devreye girdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında bazı ipuçlarının değerlendirildiği aktarıldı.

Papaz Josh Sullivan, Güney Afrika’daki Xhosa halkı için yeni kiliseler kurmayı hedefleyen bir “kilise ekicisi” olarak görev yapıyordu. Eşi ve üç çocuğu olay sırasında kilisede bulunuyordu. Aile, şu anda yakın arkadaşları tarafından geçici olarak koruma altına alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili olarak “Güney Afrika’da bir Amerikan vatandaşıyla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi