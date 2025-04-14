Özel Temsilci Kılıç: Anayasa değişikliği Ermenistan’ın iç meselesidir

Türkiye’nin Ermenistan ile Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç, Azerbaycan’ın barış için sık sık gündeme getirdiği Ermenistan’ın anayasa değişikliği yapması hakkında “Yalnızca Ermeni halkı ve Ermenistan’ın kurumlarının kararıdır” dedi.

Dün sona eren Antalya Diplomasi Forumu’nda Türkiye’nin Ermenistan ile Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç, CivilNet’ten Arshaluys Mgdesyan’a özel bir röportaj verdi.

Türkiye -Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç, Ermeni mevkidaşı Ruben Rubinyan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin bir müzakere süreci değil, daha çok iki ülke arasında güven tesisine yönelik bir süreç olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Şimdiye kadar önemli adımlar atıldığını ifade eden Kılıç, tarihi Ani Köprüsü’nün restorasyonu yönünde alınan kararı hatırlatarak, teknik çalışmaların başladığını ve pilot uygulamaların yakında başlayacağını aktardı. Sürecin hızlandırılması için her iki tarafın da kararlılıkla çalıştığını vurguladı.

Çalışmalar sürüyor

Özel temsilciler arasındaki iletişimin olumlu ilerlediğini dile getiren Kılıç, karşılıklı anlayışın sürecin ilerlemesine katkı sağladığını kaydetti.

Türkiye ile Ermenistan arasında üçüncü ülke vatandaşları için sınırın açılmasına ilişkin karara da değinen Kılıç, bu kararın 2022 yılında alındığını ve şu anda teknik ayrıntılar üzerinde çalışıldığını belirtti. Sürecin ne zaman tamamlanacağına dair net bir takvim olmamakla birlikte, çalışmaların “ciddi şekilde” sürdüğünü ifade etti.

Azerbaycan’ın Ermenistan Anayasası’nda yapılması için ısrar ettiği değişikliklere ilişkin görüşlerini de paylaşan Kılıç, bu konunun Ermenistan’ın iç meselesi olduğunu vurguladı. Azerbaycan’ın bu yönde talepleri bulunsa da, Ermenistan yönetiminin de anayasal değişiklik isteğini kamuoyuna açıkladığını hatırlattı. Özel temsilci, değişiklik sürecinin nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğine yalnızca Ermeni halkı ve Ermenistan’ın kurumlarının karar vereceğinin altını çizdi.

Kaynak: Civilnet.am

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