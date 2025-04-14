Ortaçağ Ermeni düşünürü Gosh’un “Yasalar kitabı” Uluslararası Dünya Belleği Kütüğü’ne kaydedildi

10 Nisan’da, UNESCO Yürütme Kurulu’nun 221. oturumu çerçevesinde, üye ülkeler 12. yüzyılın büyük Ermeni düşünürü, bilim insanı, yasa koyucusu, fabl yazarı ve eğitimcisi Mkhitar Gosh’un kaleme aldığı “Ermeni Yasa Kodu”nun Uluslararası Dünya Belleği Kütüğü’ne kaydedilmesine oy birliğiyle karar verdi. Bilgi, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Başvuru, Mesrop Maştots Eski Elyazmaları Enstitüsü tarafından hazırlandı.

Uluslararası Dünya Belleği Kütüğü, insanlık için olağanüstü öneme ve değere sahip belge mirasını içeren bir listedir. Bu miras, belgeler, el yazmaları, görsel-işitsel materyaller, kütüphane koleksiyonları ve arşivleri kapsamaktadır. Listeye dahil edilen örnekler arasında Mesrop Maştots Matenadaran’ın antik el yazmaları koleksiyonu, gökbilimci Benjamin Markarian’ın galaksiler üzerine yaptığı araştırma (ilk Byurakan araştırması), besteci Aram Haçaturyan’ın el yazması notaları ve film müzikleri koleksiyonu ile Komitas Vartabed’in eserler topluluğu yer almaktadır.

ERMENİ HABER AJANSI