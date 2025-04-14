Ermeni buz hokeyi takımı Dünya 4. Lig Şampiyonası’na zaferle başladı

Dünya Şampiyonası 4. Lig turnuvasının açılış maçında Ermenistan buz hokeyi takımı, Malezya takımını büyük farkla yendi. Yerevan Artistik Patinaj ve Hokey Spor Okulu’nda düzenlenen açılış maçında Ermenistan takımı, Malezya takımını 24-3 mağlup etti.

Açılış turunda Özbekistan ve Endonezya takımları da galibiyet sevinci yaşadı. İkinci turda ise Ermenistan takımı Özbekistan takımıyla karşılaşacak.

Karşılaşma 14 Nisan’da saat 20.00’de Yerevan Artistik Patinaj ve Hokey Spor Okulu’nda oynanacak.

ERMENİ HABER AJANSI