Şam’daki kiliselerde “Palmiye Pazarı Bayramı” kutlandı

Suriye’nin başkenti Şam’daki kiliselerde, Hristiyan dünyasının önemli dini bayramlarından biri olan “Palmiye Pazarı” coşkuyla kutlandı.

Ahmet Karaahmet

Hristiyanlar, Hz. İsa’nın Kudüs’e girişinin anısına her yıl Paskalya’dan önceki pazar günü kutlanan Palmiye Pazarı Bayramı için Şam’ın tarihi semtleri Bab Tuma ve Kassaa’daki kiliselerde bir araya geldi.

Kutlamalara, yüzlerce aile çocuklarıyla yeni giysilerini giyerek katıldı.

Zeytin dalları ve mum taşıyan çocukların, Kudüs halkının Hz. İsa’yı karşılamasını temsilen neşeyle yürüdüğü kiliselerde ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzci takımları da bando eşliğinde Şam sokaklarında yürüdü.

“Bugünler mutluluk getirsin istiyoruz”

Palmiye Pazarı Bayramı’nı kutlamak için Zeytun Kilisesi’ne gelen Fadi Ebuqassar, AA muhabirine, her yıl aynı tarihte, aynı sevinçle bu bayramı kutladığını söyledi.

​​​​​​​Ebuqassar, “Biz bu toprakların çocuklarıyız, burada doğduk büyüdük. Palmiye Pazarı Bayramı’nın bizim için özel bir anlamı var çünkü baharın başlangıcına denk geliyor ve biz bugünü barış içinde yaşıyoruz.” dedi.

Juliya Samran da bayram havasının insanlara yeniden umut verdiğini kaydederek “Her ne kadar gelecek için biraz kaygımız olsa da bugünler mutluluk getirsin istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günler gençlerimiz için sevinç ve bayramlarla dolu olur.” diye konuştu.

Palmiye Pazarı Bayramı, Şam’ın yanı sıra ülkenin diğer illerindeki kiliselerde de kutlandı.

AA