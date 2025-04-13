Mirzoyan Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi: Bazı şeyler hızlı, bazı şeyler yavaş ilerliyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Mirzoyan görüşmeler sonrası Civilnet’in sorularını yanıtladı.

Röportajdan Mirzoyan’ın Türkiye ilişkiyer hakkındaki sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Bu konferans kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la da bir görüşmeniz oldu. Ermenistan-Türkiye sürecinde, daha önce varılan mutabakatların uygulanması da dahil olmak üzere, ilerleme beklenmeli mi?

Aslında burada daha geniş bir anlayışın söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Gerçeği ortaya koyacağım, ilerleme var mı yok mu siz karar verin. Zaten uygulamaya geçirdiğimiz bazı anlaşmalarımız var. Henüz hayata geçirilmemiş anlaşmalar var. Örneğin, hava sahasının kullanımı konusunu, en azından şimdilik, esas itibarıyla çözülmüş olarak değerlendiriyoruz. Margara-Alican sınır altyapısının durumunu birlikte gözlemledik. Ermeni tarafı da orada altyapının modernizasyonu yönünde çalışmalar yürütüyor. Gümrü-Kars Demiryolu Geçidi ve diğer altyapıların durumu ve değerlendirilmesi konusunda ortak çalışmalar yürüttük. Bir gelişme var, daha birkaç gün önce farklı birimlerden uzmanlar Ani’nin tarihi köprüsünün onarımı için bir araya geldi.

Yani bazı şeylerin yaşandığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahibi Ermenistan ve Türkiye vatandaşlarına açılması konusunda bir anlaşmamız olduğunu biliyorsunuz. Bu uygulanmadı. Ama bu bir süreç, bazı şeyler hızlı ilerliyor, bazı şeyler yavaş ilerliyor. Ama şunu söyleyebilirim ki, diyalogun ilişkilerin tam olarak normalleştirilmesi, diplomatik bağların kurulması ve sınırın açılması yönünde genel bir anlayış var.

Ayrıca, sadece asgari düzeyde ilişkiler kurma değil, aynı zamanda ülkelerarası ticaret, transit fırsatları ve ortak enerji projelerinin hayata geçirilmesi açısından da bir fırsat görüyoruz. Uluslararası politikanın bazı konularındaki tutumlarımızın göründüğü kadar farklı olmadığını da belirtmeliyim. Tam tersine, bazen birbirlerine oldukça yakınlar. Yani işbirliği imkânları var. Tekrar belirtmek isterim ki asgari düzeyde ilişkiler ve karşılıklı hoşgörüden bahsetmiyoruz. Çok daha büyük işbirliği imkânlarının olduğu anlaşılıyor.

Ermenistan ile Türkiye’nin bazı uluslararası konulardaki tutumlarının birbirinden çok da uzak olmadığını söylediniz. Bunlar özellikle hangi konulardır?

Bu bazı konularda doğrudur. Mesela Ortadoğu gündemindeki bazı konulara ilişkin.

Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi konusu Türkiye ile yapılan görüşmelerde gündeme geliyor mu? Ankara bu konunun çözümüne nasıl bakıyor, yoksa bu konu Türkiye ile yapılan görüşmelerde yer almıyor mu?

Ermenistan-Azerbaycan çözüm süreci, Ermenistan-Türkiye ikili gündeminin bir parçası değilse bile, temasların bir parçasıdır. Ermenistan-Türkiye diyaloğu bağlamında, Türk tarafının, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin şart koştuğu anlaşmaların uygulama hızı konusunda bazı sınırlamalar öngördüğünü söyleyebilirim. Bizim yaklaşımımız ise farklı. Ermenistan-Türkiye sürecinde ilerlemenin, Ermenistan-Azerbaycan çözümüne olumlu etki yapacağına inanıyoruz. Sonuçta bir sorun var, algılarda belli bir farklılık var ama yararlı, olumlu bir etki yaratma isteği görüyoruz.

Agos