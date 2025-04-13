Anma ve alternatif bir gelecek için: 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda hafta boyu sürecek etkinlikler

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nın açılışının altıncı yılına da denk gelen 21-27 Nisan haftası boyunca Hrant Dink’in “23,5 Nisan” başlıklı köşe yazısındaki anlatılara farklı açılardan değinen bir etkinlik dizisi düzenleniyor .

23 Nisan 1996 tarihinde Agos Gazetesinde yayımlanan Hrant Dink’in “23,5 Nisan” makalesi, acı ile umut arasında bir sarkaç, geçmiş ile gelecek arasında bir taahhüt ve köklü değişime davet niteliğindeydi.

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda hafta boyunca, Selen Hayal, Hera Büyüktaşcıyan, Nesim Ovadya İzrail, Lusine Hovhannisyan tarafından yürütülecek atölyeler ve etkinlikler yapılacak.

Hafta boyunca, Paskalya Bayramı vesilesiyle çörek ve yas dönemlerinde ikram edilen ve zor zamanlarda birlikteliği temsil eden irmik helvası da kavrulacak.

Hafta boyunca 1915’te hayatını kaybeden Ermenilere adanmış bir pano 23,5 Hafıza Mekânı’nda olacak. 24 Nisan akşamında tutuklanan aydınların resimleri yerleştirilerek başlatılacak panonun geri kalan alanları da ziyaretçilerin duygularını, düşüncelerini ve kaybettiklerinin adlarını ve fotoğraflarını paylaşmaları için ayrılacak. Hatıra duvarı 21 Nisan Pazartesi ile 27 Nisan Pazar günleri arasında ziyaretçilerin katkısına açık olacak.

Hafıza Mekânı yine hafta boyunca, her yaştan çocuğu, sanatçı Sarkis’e ait ‘Gökkuşağı Renkleriyle 23,5’ta Çocukların Yağmur Çağrısı’ isimli mekândaki ikinci kalıcı eseri için, gökkuşağı renklerini kullanarak birlikte iz bırakmaya davet ediyor.

Bu renkli parmak izlerinin, çocukların dünyamıza bıraktığı benzersiz izi ve umut dolu bir geleceği temsil etmesi amaçlanıyor.

22 Nisan Salı günü Selen Hayal ile “Bir Bohça – Cebimdeki Yuva” Atölyesi var. Saat 16.00’daki atölyeye kayıt olmak gerekiyor.

Bu atölye buluşması, dikişi temel alan; farklı malzemelerin kolaj uygulamaları ve katılımcıların getirdiği materyallerin eklemlenmesiyle şekillenecek emprovize bir üretim süreci olacak. Yaklaşık 2-3 saat sürecek bu atölyede, katılımcılarla birlikte düşünüp ortak bir tasarım yapılacak, ardından birlikte üretilecek.

Katılımcılar, diledikleri efemeralar, eski kumaşlar ya da hatırası olan herhangi bir parçayla atölyeye katılabilir. Bu, eski bir mendil de olabilir; parçalanmış bir giysi ya da geçmişten kalmış bir kumaş parçası ya da bir fotoğraf… Upcycling (yeniden değerlendirme) fikri hep akılda olacak.

Atölye sonunda, dilenirse duvara asılabilecek veyahut bir bohça gibi kıvrılıp saklanabilecek birer parça üretmek mümkün.

21, 22, 23 ve 25 Nisan’da Hafıza Mekânı’nda rehberli tur var. Tur, Hrant Dink’in hayatına ve mücadelesine odaklanırken, azınlık hakları, insan hakları ve demokratikleşme bağlamında yakın Türkiye tarihine dair bir diyalog ortamı sunuyor.

23 Nisan Çarşamba günü saat 16.00’da Hera Büyüktaşcıyan ile “Bir Önceki Günün Portresi” Atölyesi var.

Sanatçı Hera Büyüktaşcıyan’ın yürütücülüğünü yapacağı atölye, yaşantılarımızda biriken izlerin ve zamanın kaydını tutan nesnelerin tanıklığına ve hatırlattıklarını su yüzüne çıkarmaya dair içsel bir sohbet niteliğinde. Bu atölyeye de kayıt olmak gerekiyor.

24 Nisan Perşembe günü saat 15.30’da Nesim Ovadya İzrail’in rehberliğinde yapılacak Pangaltı hafıza yürüyüşünde, 24 Nisan 1915’te Pangaltı’da gözaltına alınan Ermeni aydınları Haçik İdareciyan, Sarkis Minasyan, Aram Andonyan, Rupen Sevag, Taniel Varujan, Dikran Sıvacıyan ve Gomidas Vartabed’in yaşadığı yerler ziyaret edilecek, hikâyeleri aktarılacak. Bu tura da kayıt olmak gerekiyor.

Son etkinlik olarak 24 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de Hafıza Mekanı’nda Lusine Hovhannisyan Müzik Dinletisi var.

Piyanist Lusine Hovhannisyan, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’ndaki Atlantis Uygarlığı Odası’nda yer alan harmonyum eşliğinde Gomidas Vartabed’in değerli eserlerini seslendirecek.

Katılımcılar; Krunk, Garun a, Chinar es, Hov Areq, Yerkinqn Ampel e, Dle Yaman, Der Voghormia, Sareri Hovin Mernem ve Qani Vur Janim gibi Ermeni halk şarkılarını, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nın sergisine ve odalarına yayılan bu özel dinleti eşliğinde keşfedebilecek.

Etkinliklerin büyük kısmı için sınırlı sayıda katılımcı kontenjanı var. Program ve kayıt için: Anma ve Alternatif Bir Gelecek İçin 23,5 Hafıza Mekânı’nda Buluşalım

Agos