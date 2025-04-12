Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye’yle ilişkilere dair konuştu

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye’yle yapılan görüşmelerde, iki tarafın da nihai hedefin, diplomatik ilişkilerin tesisi ve sınırların açılması dahil olmak üzere ilişkilerin “tamamen normalleştirilmesi” anlayışına sahip olduğunu söyledi.

Can Efesoy, Ayşe İrem Tiryaki

Anadolu Ajansının (AA) “Global İletişim Ortağı” olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Mirzoyan, kaldığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüştüğünü söyleyen Mirzoyan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını aktardı.

Türkiye ve Ermenistan arasında “hava sahasının kullanımı” gibi konularda somut adımlar atıldığını ifade eden Mirzoyan, iki ülkeden uzmanların Alican Sınır Kapısı ile bunun Ermenistan tarafı olan Margara’nın yanı sıra Gümrü-Kars demir yolu hakkında değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Öte yandan bazı konularda ise ilerleme sağlanamadığını dile getiren Mirzoyan, “Üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaportu olan Ermenistan ve Türk vatandaşlarına sınırı açmak için bir anlaşmamız vardı. Maalesef bu anlaşma hala hayata geçirilemedi.” diye konuştu.

“Normalleşme” mesajı

İkili ilişkilere dair konuşan Mirzoyan, “Her iki taraf da, nihai hedefin, diplomatik ilişkilerin tesisi ve sınırların açılması da dahil olmak üzere ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi olduğu anlayışına sahip.” dedi.

Bakan Fidan’la görüşmesinde ilişkilerin normalleşmesini sağlayabilecek fırsatların da ele alındığını belirten Mirzoyan, “Diyaloğumuz yalnızca diplomatik ilişkilerin tesisi ve sınırın resmen açılmasından ibaret değil. Bu, iki ülke arasında gerçekleşebilecek büyük bir ticaretle ilgili. Ayrıca bazı ortak enerji ve transit projelerini de ele aldık.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası platformlarda işbirliği konusunun da görüşüldüğünü kaydeden Mirzoyan, “Çünkü gerçekler, Orta Doğu gibi meseleler söz konusu olduğunda, görüşlerimizin ve algılarımızın bazen sanıldığından daha yakın olduğunu göstermektedir.” dedi.

Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri

Azerbaycan ve Ermenistan arasında müzakere edilen barış anlaşması konusuna ilişkin soruya ise Mirzoyan, “tarihi ve eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelediği anlaşmanın imzaya tamamen hazır olduğunu savundu.

Azerbaycan’ın barış anlaşması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun lağvedilmesi şartına değinen Mirzoyan, “Bir çatışma yoksa o zaman Minsk Grubu’na da ihtiyaç yoktur.” dedi.

Mirzoyan ayrıca, Azerbaycan’la Minsk Grubu’nun lağvedilmesine ilişkin belge ile barış anlaşmasını aynı gün imzalamak istediklerini söyledi.

Azerbaycan’ın barış anlaşmasıyla ilgili olarak toprak bütünlüğü konusundaki güvencelerin tamamlanmasını şart koştuğu Ermenistan Anayasa değişikliğine ilişkinse Mirzoyan, gerekli güvencelerin halihazırda mevcut olduğunu savundu.

Mirzoyan, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıma konusunun, taraflar arasında imzalanması öngörülen barış anlaşmasında da yer alacağını söyledi.

Bakan Mirzoyan ayrıca, Azerbaycan’la barış anlaşması imzaladıktan sonra Avrupa Birliği Gözlem Misyonu’na ihtiyaçları kalmayacağını ifade etti.

AA